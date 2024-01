Calciomercato Milan: può lasciare il club rossonero a gennaio! Sta aspettando l’offerta giusta, ecco tutti i dettagli

Come riferito da Gianluca Viscogliosi di Sportitalia, Rade Krunic resta un giocatore in uscita a gennaio per quanto riguarda il calciomercato Milan.

Non convocato in Coppa Italia contro il Cagliari, il centrocampista rossonero sta aspettando l’offerta giusta dalla Turchia. Ad attenderlo c’è il Fenerbahce.

