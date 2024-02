Calciomercato Milan: quante occasioni a parametro zero! In 25 a scadenza, chi potrebbe arrivare nel corso dell’estate

Calciomercato.com ha stilato una lista di 25 giocatori in scadenza che a giugno saranno disponibili sul mercato a parametro zero. Tanti i profili interessanti anche per il calciomercato Milan: la lista completa.

Mbappe Hermoso Guido Rodriguez Ndidi Brownhill Rafa Silva Gabriel Barbosa Kelly Iheanacho Adams Tete Martial Jorginho Koke Kross Taremi Adarabioyo André Gomes Pépé Yazici Ben Yedder Thiago Alcantara Modric Redondo Juan Miranda

