Calciomercato Milan: respinta l’offerta per Reijnders. In attacco sono tre i sogni della dirigenza rossonera

Secondo quanto riferito da Gianluca Di Marzio a Sky Calciomercato – L’Originale, il calciomercato Milan continua a trattare con l’AZ Alkmaar per il trasferimento di Tijjani Reijnders in rossonero. Il centrocampista vuole il Milan, con la dirigenza che sta rimodulando l’offerta per assecondare le richieste dell’AZ.

Capitolo attacco. I sogni del Diavolo sono Jonathan David e Balogun, mentre Taremi resta sullo sfondo viste le alte richieste del Porto, che per lasciar partire il proprio giocatore chiede 25 milioni di euro.

The post Calciomercato Milan: respinta l’offerta per Reijnders. In attacco sono tre i sogni della dirigenza appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG