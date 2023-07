Calciomercato Milan, retroscena su Gabbia: anche questi club seguivano il difensore pronto a lasciare i rossoneri

In giornata il Milan ha praticamente chiuso per la cessione in prestito secco di Matteo Gabbia al Villarreal. Il difensore è già in viaggio per l’Europa per raggiungere i suoi nuovi compagni.

Come riportato da Sky Sport, sul centrale rossonero c’erano anche altre due società di Serie A interessate: si tratta di Genoa e Frosinone che però, contrariamente al Villarreal, non sono riuscite a trovare l’accordo col Milan.

