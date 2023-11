Calciomercato Milan, scenario a sorpresa per il futuro di Lazar Samardzic: il centrocampista dell’Udinese torna nelle mire dell’Inter

Spunta un clamoroso scenario per il calciomercato Inter. Torna inaspettatamente di moda il nome di Lazar Samardzic, accostato anche al calciomercato Milan, per il centrocampo, nonostante i problemi subentrati in estate dopo l’accordo trovato con l’Udinese e le visite mediche svolte dal ragazzo. A rivelarlo è la Gazzetta dello Sport. I nerazzurri sarebbero pronti ad intervenire sul mercato in caso di cessione di Sensi e Klaassen.

Sulla rosea si legge: «Samardzic non è mai uscito dai radar e dai pensieri dell’Inter, nonostante il dietrofront della scorsa estate al momento delle firme. E questa è la grande novità del momento. L’Inter a fine agosto aveva poi puntato su Davy Klaassen dell’Ajax, che però al momento sta faticando a trovare spazio al pari di Stefano Sensi, anche lui in scadenza e con la valigia sempre pronta. Samardzic era il nome che metteva d’accordo tutti alla Pinetina: giovane, con ingaggio altamente sostenibile (a Udine guadagna circa 500 mila euro a stagione con i bonus) e potenzialità da futuro top player: Lazar ha le caratteristiche che mancano oggi alla pur profonda rosa nerazzurra e sarebbe un valore aggiunto. Ecco perché l’Inter sta valutando di riattivare la macchina diplomatica per approfondire la questione e provare il blitz».

