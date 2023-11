Milan-Udinese, due i ballottaggi aperti per Stefano Pioli a centrocampo: Adli insidia Krunic, Pobega può far rifiatare Reijnders

Come riferito da Tuttosport, in casa Milan sono due i ballottaggi a centrocampo per la sfida di domani sera contro l’Udinese a San Siro.

Con Musah confermato titolare come mezzala destra, Adli insidia Krunic come vertice basso mentre Pobega potrebbe far rifiatare Reijnders.

