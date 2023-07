Calciomercato Milan, Danjuma non arriva, il giocatore vola in Inghilterra all’Everton: ora tutto su Chukwueze

Direttamente dalla Spagna arrivano importanti novità per quanto riguarda il mercato del Milan. Potrebbe sfumare il possibile colpo Danjuma: secondo As è l’Everton il club in pole per l’esterno.

Ecco che allora i rossoneri sono pronti a puntare tutto su un altro obiettivo: si tratta di Samuel Chukwueze, per il quale il Milan non ha mai mollato la presa e proverà in tutti i modi a trovare una quadra con il Villarrel.

