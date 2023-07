Le parole di Otavio, centrocampista offensivo del Porto, sulla sua situazione di mercato: «Parlano di me, ma sono abituato»

In prima pagina sul giornale portoghese O Jogo riporta in prima pagine le parole di Otavio. Il centrocampista del Porto, che piace a Inter e Juve, ha chiuso la porta ai rumor di mercato, giurando fedeltà ai portoghesi per questa stagione. Di seguito le sue parole.

«Parlano sempre di me, ci sono abituato, ma dovranno aspettare ancora un altro anno».

