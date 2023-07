Morata Milan, l’attaccante spagnolo dell’Atletico Madrid esce adesso allo scoperto: vuole solo questo club

Il futuro di Alvaro Morata potrebbe essere davvero in Italia. Per l’attaccante spagnolo, seguito anche dal Milan oggi però impegnato su altri obiettivi per quanto riguarda l’attacco, è corsa a due.

Da un lato la Roma di Mourinho, dall’altra l’Inter di Inzaghi. Come riportato questa mattina dal Corriere dello Sport, lo spagnolo avrebbe dato preferenza ai giallorossi, esponendosi anche in maniera chiara.

The post Morata Milan, lo spagnolo esce allo scoperto: vuole questo club appeared first on Milan News 24.

