Calciomercato Milan, la prima opzione per la difesa a gennaio resta Lenglet del Barcellona: Furlani stuzzicato dalla formula

Il calciomercato Milan è deciso a rinforzare la difesa a gennaio visti i lunghi stop di Kalulu e Thiaw e gli acciacchi di Kjaer.

Come riferito dalla Gazzetta dello Sport, l’opzione più calda al momento resta Lenglet, difensore del Barcellona attualmente in prestito all’Aston Villa. Proprio la possibilità di prenderlo a titolo temporaneo fino al termine della stagione (inserendo magari un diritto di riscatto) stuzzica non poco Furlani: i dialoghi con agente e Barcellona vanno avanti per trovare una quadra in particolare sull’ingaggio. C’è ottimismo.

The post Calciomercato Milan, si accelera per Lenglet: quella formula stuzzica Furlani appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG