Calciomercato Milan, via libera per il bomber del futuro: Hojlund e Kudus in pole per l’attacco nella prossima stagione

Come riportato da Tuttosport Maldini e Massara hanno avuto l’ok da parte della società per un grande investimento in attacco per la prossima estate. In molti hanno pensato che il Milan avrebbe dovuto acquistare una punta già nel mercato appena trascorso, ma i dirigenti una volta ingaggiato a parametro zero Origi, hanno deciso di destinare il grosso del budget a disposizione sul fantasista belga, avendo già in organico Giroud, Rebic e il giovane Lazetic, oltre ovviamente a Ibrahimovic.

NUOVO HAALAND – Il Milan sta cercando un Under 22-23 con una buona esperienza ad alti livelli e un costo che si aggiri al massimo fra i 35 e i 40 milioni. Il Diavolo aveva sondato a lungo Sesko del Salisburgo, ma lo sloveno nel 2023 andrà al Lipsia. Un profilo simile, per età e caratteristiche fisiche – seppur mancino di piede a differenza di Sesko, destro – è quello di Rasmus Hojlund, appena giunto all’Atalanta dove si è già imposto con un gol e un assist in 4 presenze. Hojlund era stato proposto da alcuni intermediari, ma, per le premesse già spiegate prima, il Milan ha scelto di non investire i 17 milioni che ha invece speso l’Atalanta per acquistare il danese dallo Sturm Graz. Hojlund – da molti paragonato ad Haaland – però piace molto e verrà monitorato durante la stagione.

ALTERNATIVE – Piace molto anche la rivelazione dell’Ajax Mohamed Kudus, 22enne ghanese specializzato in diversi ruoli e che ha realizzato 7 gol nelle prime 10 coi lancieri. Il suo nome era finito sul taccuino degli osservatori rossoneri già nel 2020 quando giocava ancora in Danimarca nel Nordsjaelland. Piace molto anche il 2001 albanese Armando Broja del Chelsea. Cresciuto nell’Academy dei Blues e maturato con i prestiti al Vitesse e Southampton, Broja finora è stato un’alternativa con Tuchel, anche se il neo tecnico Potter potrebbe concedergli maggiori chance.

