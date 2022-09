Esonero Allegri: in casa Juve al momento è solida la posizione del tecnico bianconero. Le ultime verso il CdA

Nella giornata di domani si terrà il Consiglio di Amministrazione in casa Juventus, così da fare il punto economico-finanziario oltre a quello sportivo.

Si parlerà anche degli ultimi risultati poco convincenti, ma come riferito da Tuttosport la panchina di Allegri non è a rischio: un’eventualità al momento non contemplata dalla dirigenza.

