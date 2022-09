Ibrahimovic, allenamento militare in un rifugio ad alta quota. Lo svedese continua a lavorare duro

Zlatan Ibrahimovic continua a pensare al rientro. L’attaccante del Milan ha postato un video su Instagram che lo vede impegnato in un duro allenamento da marine in un rifugio in montagna.

