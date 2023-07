Calciomercato Milan, Christian Vieri, ex rossonero, ha rivelato il futuro di Romelu Lukaku: le sue dichiarazioni

Intervistato da gazzetta.it, Christian Vieri ha parlato del futuro di Lukaku, accostato anche al calciomercato Milan:

Lukaku non può andare alla Juve dopo quello che ha detto. Non sono preoccupato, non vedo un suo passaggio alla Juventus. Poi hanno Vlahovic, non ha proprio senso Lukaku. Lukuku vuole rimanere all’Inter e secondo me rimarrà all’Inter

