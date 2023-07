Continua a destare molto scalpore ed a far discutere la notizia di un interessamento della Vecchia Signora per il belga.

La Juventus in questo momento non sta pensando all’acquisto di Romelu Lukaku, lo garantisce Tuttosport che evidenzia anche un certo fastidio da parte dei bianconeri per il fatto di essere stati tirati in ballo. La diffusione della notizia dell’interessamento quindi servirebbe solo a mettere pressione all’Inter.

esultanza gol Romelu Lukaku

Il quotidiano piemontese fa notare anche come gli obiettivi della Juventus siano altri e soprattutto come sarebbe difficile dal punto di vista ambientale l’arrivo del belga dopo quanto successo nell’ultimo match di Coppa Italia all’Allianz Stadium. Lukaku in Italia accetterebbe solo l’offerta dei nerazzurri, è un aspetto che è ben noto a tutti, anche ai dirigenti bianconeri. L’Inter vuole muoversi e punta ad avere Lukaku a Milano già nei prossimi giorni ma serve convincere i londinesi.

L’articolo Lukaku-Juve mossa Chelsea per mettere pressione all’Inter, i bianconeri non ci stanno proviene da Notizie Inter.

