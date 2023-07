Le parole dell’allenatore dell’Atalanta Gian Piero Gasperini sui due portieri ricercati dall’Inter Juan Musso e Carnesecchi

In conferenza stampa, l’allenatore dell’Atalanta Gian Piero Gasperini, ha voluto parlare dei due portieri ricercati dall’Inter Carnesecchi e Musso,

LE PAROLE – «Musso e Carnesecchi? Quello che penso io è che non vada bene che siano loro i due portieri, perché entrambi meritano di giocare: Musso è molto forte, anche se non ha avuto una buona stagione, Carnesecchi è in crescita. Non so chi accetterebbe di fare il secondo all’altro. Faremo 50 partite, vero, ma se ne fan 25 a testa son scontenti entrambi. Tutti e due ambiscono a voler giocar molto di più. Il mercato non dà soluzioni, io guardo il campo, nient’altro. Ho rispetto di entrambi. Se non c’è altra soluzione che tenerli, ci vorrà intelligenza e testa per ragionare, altrimenti dopo un po’ cominciano i casini».

L’articolo Calciomercato, Musso e Carnesecchi all’Inter? Le parole di Gasperini sul mercato proviene da Inter News 24.

