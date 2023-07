L’attaccante del West Ham, Gianluca Scamacca, seguito da diverse squadre tra cui il Milan, ha parlato così in merito al suo futuro

Intervistato da Cronache di Spogliatoio, Gianluca Scamacca si è espresso così in merito al suo futuro. L’attaccante del West Ham è seguito anche dal Milan e sembra essere in uscita dal club inglese.

LE PAROLE – «Sono due anni che il mio Instagram continua a essere tempestato di post di calciomercato in cui vengo taggato. Per tanti sono un talento inespresso: io so di avere delle qualità ancora nascoste, ma sono stra-sicuro al 100% che chi mi prende fa un affare. Penso che mi manchi solo stare nel posto giusto al momento giusto. Quale sarà? Lo scopriremo soltanto vivendo.

Credo, però, che un punto d’arrivo non lo raggiungerò mai. Nella mia testa mi pongo sempre due tipologie di obiettivi: uno a breve termine, l’altro a lungo. Anche se nella prossima stagione dovessi segnare 20 gol, al ventesimo punterei a farne 22. Sono molto duro con me stesso, molto pretenzioso. Fin da quando giocavo per strada nel mio quartiere di Roma. Sono uno di strada, nato nella strada e cresciuto per strada».

