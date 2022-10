I Red Devils vorrebbero l’attaccante del Napoli già nel prossimo mercato di gennaio, dopo il Mondiale in Qatar

Hirving Lozano sarebbe finito nel mirino del Manchester United. Secondo quanto riportato da Sportmediaset, l’attaccante sarebbe uno dei desideri più grandi di Ten Hag per il mercato dei Red Devils.

Il club inglese però vorrebbe il giocatore del Napoli già a gennaio, dopo il Mondiale in Qatar. Gli azzurri, dal canto loro, sarebbero disposti ad ascoltare offerte per Lozano solo in estate.

L’articolo Calciomercato Napoli, il Manchester United prepara l’assalto a Lozano proviene da Calcio News 24.

