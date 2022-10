Il difensore brasiliano ha parlato al termine del match vinto contro il Torino del momento della Juventus in Serie A

Danilo, difensore della Juventus, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine della partita contro il Torino per 2-0. Di seguito riportiamo un estratto delle sue dichiarazioni.

RITIRO – «L’abbraccio a fine partita dimostra che quello che si è detto era comunque sbagliato. Il mister ha preso una decisione, è il nostro leader e ha preso una decisione pensando al bene della squadra. E noi siamo dei lavoratori, ragazzi che vogliono fare il meglio per la Juventus. Non c’è stato niente, lui ha preso questa decisione, noi siamo stati d’accordo, abbiamo lavorato in questi due giorni, soprattutto mentalmente, per stare dentro la partita e fare bene le cose. Tutto quello che si è detto che non volevamo il ritiro sono cose che non c’entrano niente».

