In casa Napoli scoppia la grana Victor Osimhen: Rudi Garcia non esclude la partenza verso l’Arabia Saudita. Le parole

Ai microfoni di Sky, Rudi Garcia ha parlato così del futuro di Osimhen:

Ci sono giocatori che sono a fine carriera e allora si può capire che vadano in Arabia Saudita. Qualunque persona nel mondo non rifiuterebbe queste offerte indecenti a volte. Però quando sei un giocatore in piena maturità, quando arrivano le tue stagioni più belle, non guardi neanche questo. Non sono Victor, quindi chiedete a lui

