Pau Torres ha chiesto al Villarreal di essere ceduto: sul difensore spagnolo c’è l’interesse dell’Aston Villa e della Juve

Pau Torres avrebbe chiesto la cessione al Villarreal. Secondo quanto riportato da Marca, il difensore spagnolo vorrebbe provare nuove avventure e su di lui ci sarebbe l’interesse dell’Aston Villa e della Juve.

Gli inglesi però non sarebbero disposti a pagare i 45 milioni richiesti dagli spagnoli. Per quanto riguarda i bianconeri, lo valutano come la prima opzione solo in caso di cessione di Bremer in estate.

