Il centrocampista della Lazio Milinkovic Savic sarà conteso tra Inter e Juventus in questa sessione di calciomercato estivo

Sul web si sta parlando molto in casa Inter della possibilità di vendere Onana a 60 milioni per poi comprare Lukaku a 40, ma la realtà è ben diversa rispetto a quello che si possa effettivamente pensare.

Infatti come ha sottolineato Libero, non è neanche tra i piani della società fare una strategia di questo tipo, per quanto l’Inter voglia riportare nuovamente Lukaku.

L'articolo Milinkovic Savic, sarà duello di mercato tra Inter e Juventus proviene da Inter News 24.

