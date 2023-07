Calciomercato Roma: Morata è la prima scelta di Mourinho in attacco, che aspetta anche dei movimenti sul fronte Sabitzer

Jose Mourinho ha fatto la sua scelta per l’attacco della Roma: si tratta di Alvaro Morata. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il tecnico ha chiamato la punta spagnola, così come ha fatto Paulo Dybala, grande amico del calciatore per il loro trascorso comune alla Juve. Rimangono in piedi ancora anche le trattative per Scamacca -il favorito di Pinto – e avanza anche una terza opzione che sarebbe Okafor.

Per quanto riguarda invece Sabitzer c’è da aspettare la decisione di Tuchel: il centrocampista austriaco vorrebbe giocarsi le sue carte con il Bayern Monaco, ma se il tecnico non fosse dello stesso addio si aprirebbe la trattativa. In caso di mancato approdo dell’austriaco, tutto su Renato Sanches.

