Negli ultimi cinque campionati solo per quattro volte la squadra campione d’Italia ha cambiato l’allenatore: un trend tutto italiano

Stefano Pioli e poi nessun’altro. L’edizione odierna della Repubblica fa luce sull’anomalia italiana che ha visto negli ultimi cinque anni la squadra campione d’Italia cambiare la guida tecnica dopo aver ottenuto lo scudetto, con la sola eccezione del tecnico del Milan.

Per prima è stata la Juve, con Allegri e Sarri salutati dopo la vittoria, poi l’Inter di Conte ed infine il Napoli di Spalletti. Una anomali non registrata negli altri campionati: in Inghilterra l’ultimo a salutare dopo la vittoria fu Sir Alex Ferguson, che diede il suo addio al calcio da campione con il Manchester United nel 2012-13. In Spagna l’ultimo caso ha la nota tragica della scomparsa di Tito Vilanova, morto dopo il campionato vinto con il Barcellona.

