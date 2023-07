Calciomercato Roma, si complica la trattativa per l’addio di Karsdorp ai giallorossi. Ecco che cosa sta succedendo

Secondo quanto riferito da Il Messaggero, la Roma avrebbe visto il Feyenoord dire di no alla trattativa per il ritorno in Olanda di Rick Karsdorp.

L’esterno rimane in vendita, ma il motivo dello stop alla trattativa sono le richieste dei giallorossi: troppi gli 8 milioni di euro richiesti per il terzino, ormai fuori dal progetto tecnico.

