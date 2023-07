La Lazio mette a segno il colpo Castellanos: cifre e dettagli per l’acquisto dell’attaccante. Le ultime novità

Il calciomercato della Lazio entra finalmente nel vivo. Secondo quanto riferito da Il Messaggero infatti, i biancocelesti nella notte hanno chiuso il primo colpo in entrata di questa sessione estiva.

Accordo trovato con il New York City per Taty Castellanos, centravanti nell’ultima stagione in prestito al Girona, in Spagna, lì dove ha messo a referto 14 gol. Le cifre dell’operazione: Lotito sborserà 15 milioni di euro più bonus fino ad un massimo di 20 milioni totali, mentre il calciatore firmerà un contratto pluriennale da 2.5 più bonus.

