La Roma potrebbe arrivare a Nandez, cessione che il Cagliari valuta per il pesante ingaggio del centrocampiste sulle casse del club

La Roma è alla ricerca di un centrocampista per rimpiazzare il lungodegente Wijnaldum. Tra i nomi che si fanno, c’è anche quello di Nandez del Cagliari.

Secondo quanto riportato dall’Unione Sarda, il Cagliari non chiude al colpo: da una parte il vantaggio economico sia sulla cessione che sul risparmio sul monte ingaggi, dall’altra la perdita di qualità a centrocampo per un club che vuole tornare in Serie A il prima possibile.

