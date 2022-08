Dopo Milik in arrivo nel pomeriggio, la Juventus vuole chiudere il secondo colpo con l’arrivo di Paredes in prestito dal PSG.

Completato l’acquisto della punta ex Napoli, il polacco Milik del Marsiglia alla Juventus. I bianconeri vogliono chiudere Paredes dal Paris Saint Germain a prescindere dalle cessioni, una mossa di forza che da un lato accontenta Allegri dall’altro mette in difficoltà sotto dal punto di vista delle cessioni a centrocampo che ora sono inevitabili per un reparto che conta circa 10 elementi.

Arkadiusz Milik

L’attaccante centrale polacco arriva per un milione di prestito oneroso con diritto di riscatto fissato a 8 milioni di euro. Contratto di circa 3 milioni di euro netti per la punta ex Napoli. L’accordo per Paredes sta per arrivare per un prestito oneroso di circa 2 milioni di euro con un riscatto molto più alto sulla quindicina di milioni di euro. Si lavora all’ingaggio del giocatore che deve essere limitato agli standard bianconeri.

