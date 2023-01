Calciomercato Roma, il rinforzo per Mourinho in difesa è Diego Llorente, arrivato in prestito con diritto di riscatto dal Leeds

La Roma chiude in difesa per Diego Llorente. Il club giallorosso ha depositato in lega il contratto del difensore proveniente dal Leeds.

La formula è quella del prestito con diritto di riscatto.

