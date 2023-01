La difesa della Juve è pronta a contestare al Coni l’accusa di aver alterato i risultati con le plusvalenze, secondo quanto riportato nelle motivazioni

I legali della Juve stanno lavorando alla difesa della società, dopo il botta e risposta a distanza in seguito alle motivazioni fornite dalla Corte Federale per la penalizzazione di 15 punti in classifica.

Come scrive la Gazzetta dello Sport, la difesa bianconera si baserà soprattutto sul fatto che non è spiegato in maniera alcuna in che modo le plusvalenze avrebbero alterato i risultati poi raggiunti sul campo. Un’accusa tratta in maniera sbrigativa, così come non è piaciuta la frase “i bilanci della Juventus semplicemente non sono attendibili“. Un mese di tempo ancora, poi la palla passerà al Collegio di Garanzia del CONI.

