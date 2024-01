Il talento dell’udinese Lazar Samardžić ha parlato del suo futuro, ecco cosa ha svelato sulle voci di calciomercato

Lazar Samardzic, ex obiettivo dell’Inter, è intervenuto a Dazn prima del match tra Udinese e Atalanta. Dato per possibile partente (si vocifera Juve o Milan) ha invece confessato il proprio amore verso il club friulano. Ha parlato così il talentuoso giocatore serbo del suo futuro, cercando di fare chiarezza una volta per tutte.

LE PAROLE – «Sono felice a Udine, mi piace l’ambiente come ho sempre detto. Sono concentrato e ho la testa solo a questa partita».

