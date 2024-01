Il commissario tecnico dell’Argentina campione del mondo Lionel Scaloni cita anche il tecnico nerazzurro tra coloro che stima.

Lionel Scaloni a Marca ha rivelato quali sono gli allenatori che più l’hanno influenzato e influenzano tuttora la sua carriera. “Tutti gli allenatori che ho avuto hanno impattato sul mio modo di giocare. Lo so, diciamo sempre la stessa cosa, ma è la verità. Ci segnano tutti, nel bene e nel male. Alla fine prendi da chi ha fatto bene le cose e provi a ripeterle, e da chi ha fatto male cerchi di non farlo, ti restano le cose che non faresti. Quello che è molto chiaro è che oggi da allenatore capisci molto di più quegli allenatori con cui ti arrabbiavi da giocatore, e ti rendi conto che non è la stessa cosa e quello che non capivi allora lo capisci adesso”.

Carlo Ancelotti

L’ammissione

“Imparo da chi fa quello che vorremmo fare in Nazionale. Mi piace Guardiola, mi piace De Zerbi, che sta facendo un ottimo lavoro al Brighton, mi piace Simone Inzaghi, mi piace Spalletti. E senza dubbio non posso dimenticare Ancelotti, che oggi è il riferimento per quello che voglio essere da allenatore: un ragazzo che tutti apprezzano, molto intelligente, che non ha vinto tutto invano. Carlo è un riferimento. E c’è anche il Cholo, con cui abbiamo parlato, siamo andati a Madrid a trovarlo, ci ha dato tanti input su cosa fare quando eravamo appena arrivati ​​in Nazionale. Sono due modi diversi di guidare, ma nel tuo metodo li usi entrambi”.

L'articolo Scaloni: "Imparo da molti allenatori, mi piacciono Guardiola, De Zerbi e anche Inzaghi" proviene da Notizie Inter.

