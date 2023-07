Calciomercato, terremoto Mbappé: accordo col Real Madrid per il 2024, il Psg lo esclude dalla tournée in Giappone

Terremoto Kylian Mbappé in queste ore. Il Psg ha infatti escluso l’attaccante francese dalla lista dei convocati per l’imminente tournée estiva in Giappone. Rapporti tesi tra la dirigenza e il classe ’98 da qualche settimana, dopo la decisione di Mbappé di non rinnovare il contratto in scadenza nel 2024.

Come riferito da l’Equipe, il motivo dell’esclusione deriverebbe dal fatto che il Paris sarebbe convinto che Kylian abbia già un accordo con il Real Madrid per un trasferimento a parametro zero nell’estate del 2024.

