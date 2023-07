Nicolò Savona, difensore della Juventus Next Gen, ha scritto questo messaggio dopo il rinnovo fino al 2026. Le parole

Attraverso il suo profilo Instagram, Nicolò Savona ha festeggiato il suo rinnovo fino al 2026 con la Juventus Next Gen.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da NICOLÒ SAVONA (@nicoo_savo)

PAROLE – «Per continuare a lottare, difendere, vincere e sognare per questa maglia. Ringrazio la società per la fiducia concessa, ringrazio @mpmanagement che mi segue dandomi sempre grande supporto, ed infine ma non per ultimo un ringraziamento speciale alla mia famiglia che con il loro instancabile sostegno mi ha permesso di arrivare fino a qui. Grazie per essere il mio punto di riferimento sempre. FINO ALLA FINE FORZA JUVE!».

The post Savona festeggia il rinnovo con la Juventus Next Gen: il messaggio del difensore – FOTO appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG