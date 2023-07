Calciomercato Torino, ora serve un addio pesante in casa granata per finanziare questa sessione: due i big a rischio

Come scrive La Stampa, il Torino ha bisogno di cedere ora per sbloccare il suo calciomercato e dare il via ad una sessione di rafforzamento della rosa.

Escluso l’addio di Ricci, ad oggi i big in bilico sarebbero due: Singo e, specialmente, Schuurs. Due giocatori che hanno la fila di club interessati a loro e che potrebbero portare denaro importante nelle casse del club.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG