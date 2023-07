Ancora in ballo le trattative per il cambio di proprietà del Perugia: il comunicato della società umbra in merito

Il Perugia, con un comunicato ufficiale, ha annunciato che le trattative per il cambio di proprietà sono ancora in corso.

IL COMUNICATO – AC Perugia Calcio comunica che la trattativa per la cessione del club è ancora in corso e che necessita ancora di qualche giorno per capire se si chiuderà positivamente.

La priorità in questo momento è l’inizio della stagione sotto l’aspetto tecnico che, come già comunicato ieri, avrà inizio domani, lunedì 17 luglio.

Ribadiamo che ogni comunicazione riguardante la trattativa in essere avverrà attraverso i canali ufficiali del club.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG