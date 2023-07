Sampdoria, bene la prima uscita amichevole per mister Pirlo: 7-0 blucerchiato alla Rappresentativa Valtellinese

La Sampdoria si è imposta per 7-0 sulla Rappresentativa Valtellinese in occasione della prima amichevole estiva del ritiro blucerchiato in quel di Livigno. Assoluto protagonista del primo tempo è stato Matteo Stoppa, autore di una doppietta (11′ e 34′) prima su assist di Fabio Borini, poi di Depaoli.

Nella ripresa tanti cambi di formazione, così da dare spazio a tutti gli elementi della rosa. Dopo Stoppa, bis anche per Marco Delle Monache (48′ e 90′). Ad appesantire il computo delle reti sono stati Simone Giordano al 59′ con una sassata dai trenta metri, Lorenzo Malagrida al 73′ e Lorenzo Di Stefano al 77′.

