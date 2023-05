Ospite a sorpresa a San Siro in occasione di Inter-Milan: si tratta del difensore del Torino Peer Schuurs. Il centrale olandese, seguito con interesse sul calciomercato dai nerazzurri, ha commentato così a TMW.

«Adesso per me il focus è sul Toro e sulle ultime partite. Saranno importanti per il Torino e per me. Sono andato a Milano per vedere la Champions, non per altro. Il focus è solo sul Toro e sul campionato da finire».

