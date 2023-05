Marco Verratti valuta un ritorno in Italia: Inter, Juve e Napoli sono alla finestra, ma i costi del cartellino e dell’ingaggio sono alti

Aria di smantellamento sul calciomercato per il PSG: dopo Messi, Neymar e forse anche Mbappé, un altro dei partenti da Parigi sarebbe Marco Verratti. Secondo quanto riportato da La Repubblica il centrocampista gradirebbe il ritorno in Italia per giocare in Serie A, campionato in cui non ha mai disputato neanche un minuto.

Su di lui ci sono Inter, Juve e Napoli, ma attualmente non risulta un vero e proprio affondo visti i 12 milioni d’ingaggio e i 50 che chiede la società francese.

