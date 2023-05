Il Torino ha trovato l’intesa con Karamoh: l’attaccante prolunga il contratto con i granata fino a giugno 2025

Il Torino sui propri canali ufficiali ha fatto sapere di aver trovato l’intesa con Yann Karamoh per il rinnovo del contratto. Di seguito il comunicato dei granata.

«Il Torino Football Club è lieto di annunciare di aver rinnovato il contratto per le prestazioni sportive del calciatore Yann Karamoh fino al 30 giugno 2025. Karamoh è arrivato al Toro a settembre 2022 dopo alcune esperienze in Italia e all’estero. Cresciuto calcisticamente nel RC France e nel Caen, ha completato il suo percorso giovanile nell’Inter, squadra con cui ha debuttato in Serie A. Dopo una breve esperienza al Bordeaux, è rientrato in Italia tra le fila del Parma con cui ha disputato 41 partite in due stagioni. Nel 2021/2022 ha indossato la maglia del Karagümrük, formazione della massima serie turca. Tra le fila dei granata, Karamoh ha totalizzato 22 presenze tra Serie A e Coppa Italia realizzando 5 reti. L’ultimo gol è arrivato nella vittoriosa trasferta a La Spezia appena trascorsa».

