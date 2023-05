Luis Enrique Napoli, Aurelio De Laurentiis chiarisce la situazione attorno al tecnico spagnolo, accostato per il dopo Spalletti

Aurelio De Laurentiis, ai microfoni della Rai, ha così parlato delle voci che volevano Luis Enrique al Napoli.

LE PAROLE – «Vuole andare in Premier League, competiamo con campionati che sono più attraenti del nostro. Là però non c’è il golfo e non c’è la cucina che abbiamo qui, ma più di questo… Stiamo valutando allenatori per il 4-3-3, punterò su chi riterrò il migliore per proseguire il nostro ciclo».

