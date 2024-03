Calciopoli, prosegue la battaglia legale di Giraudo: 12 marzo al Tar del Lazio. Il caso non è ancora chiuso per l’ex dirigente della Juve

Il caso Calciopoli è ormai chiuso fra Inter e Juve, ma non per Antonio Giraudo. Come riportato da Sportface, il prossimo 12 marzo il Tar del Lazio si pronuncerà sulla richiesta dei suoi legali.

L’ex Juve chiede di rimettere alla Corte di Giustizia Europea la questione di incompatibilità della legge 280/2003, quella che disciplina la giustizia sportiva secondo il criterio della specificità dello sport, rispetto ai principi di diritto comunitario. Giraudo è stato radiato dalla FIGC nel 2011, ma a settembre 2021 la Corte europea dei diritti dell’uomo ha considerato ammissibile, pur senza entrare nel merito, il suo ricorso presentato nel marzo 2020, riconoscendo la violazione dei diritti della difesa.

