Francesco Oppini ha difeso l’operato di Massimiliano Allegri alla Juve e ha parlato anche del possibile arrivo di Thiago Motta

Ai microfoni di Tmw Radio, il noto tifoso della Juve, Francesco Oppini ha parlato del lavoro che sta facendo Massimiliano Allegri.

ALLEGRI – «Giuntoli di sicuro in testa ha altro, in primis Thiago Motta. Pe ricostruire la Juve in questa condizione ideale sarebbe Conte, ma dico di lasciare in pace Allegri e facciamo finire la stagione a una squadra che ha 26 anni di media e che a Napoli ha anche giocato un bel calcio. Per me la Juve ultimamente ha avuto un calo fisico e mentale, ma l’obiettivo della stagione è quello di rientrare in Champions. Si raggiunga quello, poi portiamo a casa la Coppa Italia, poi se si vuole partire con un nuovo ciclo ok, ma se il prossimo anno Motta dopo 4 partite non ottiene grandi risultati sappiamo a Torino che ambiente si crea».

