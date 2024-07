Il giornalista del quotidiano spagnolo AS Mirko Calemme ha detto la sua sull’acquisto da parte dei rossoneri del giovane terzino.

Il Milan qualche giorno fa ha comprato dal Real Madrid Alex Jimenez che già è stato in rossonero in prestito per una stagione: non è chiaro se nell’accordo sia prevista una recompra per i Blancos. Mirko Calemme ne ha parlato a MilanNews. “I tifosi sono dispiaciuti perché, a differenza della nostra mentalità italiana, tutti i giovani che arrivano dalle cantere sono trattati con i guanti e si cerca sempre di tenerseli stretti, com’è successo con Brahim Diaz. Il Real credeva in Brahim, era uno di quei profili su cui immaginava una crescita futura”.

Brahim Diaz

Mistero

“Ora c’è anche l’esempio di Rafa Marin, che il Napoli chiuderà nei prossimi giorni, anche lì il Real ha voluto inserire varie opzioni di recompra applicabili nel corso degli anni. Su Jimenez voglio capire bene i termini di questa operazione, perché comunque era un profilo che in Spagna tirava e molti si sono chiesti se non fosse il caso di puntarci in futuro. Vediamo quale sarà il suo percorso in maglia rossonera, è un profilo molto seguito in Spagna. Dal comunicato ufficiale sembra non ci sia la recompra, ma non sempre viene menzionata. Quindi vediamo, è comunque un profilo interessante che aveva grande rilevanza mediatica in Spagna. Mi piace che il Milan ci abbia puntato, secondo me ha grandi margini di crescita”.

