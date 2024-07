L’ex attaccante Hernan Crespo sostiene che il belga farebbe più al caso dei rossoneri in questo preciso momento storico.

Hernan Crespo alla Gazzetta dello Sport si è interrogato su chi fosse meglio per il Milan tra Joshua Zirkzee e Romelu Lukaku. “Il discorso non è semplice, perché da quello che ho capito la questione economica non è secondaria. Io posso parlare per ciò che riguarda l’aspetto tecnico e per il loro eventuale inserimento nei meccanismi della squadra. Sempre ricordando che Zirkzee ha 23 anni mentre Lukaku ne ha 31, e non è una differenza da poco“.

Il fattore da considerare

“Zirkzee è un giocatore che garantisce un futuro, Lukaku mi sembra una soluzione più adatta all’immediato. In soldoni: l’olandese ha notevoli margini di crescita, mentre le qualità di Lukaku le conosciamo da parecchi anni. Si fa presto a dire: mi serve un centravanti. Ma poi bisogna vedere che tipo di centravanti, non sono tutti uguali. Io non ero mica simile a Batistuta, tanto per andare sul personale. E difatti potevamo convivere e abbiamo giocato assieme in Nazionale“.

Romelu Lukaku Benoit Badiashile

Il verdetto

“Il Milan ha bisogno di gol subito, di buttarla dentro. Il pubblico di San Siro non ha tempo per aspettare, e questo è un aspetto importante. Zirkzee ha disputato un’ottima stagione con il Bologna, segnando 11 gol. Lukaku non è stato brillantissimo nell’ultimo campionato, però se ha le motivazioni giuste e se è preparato bene dal punto di vista fisico può essere una garanzia. Zirkzee è giovane, come potrebbe reggere l’impatto con San Siro? Credetemi, ve lo dice uno che ha provato sulla sua pelle quell’emozione: giocare in quello stadio non è come giocare da altre parti. Zirkzee è stato molto bravo finora, ma a Bologna. E Bologna non è Milano. Lukaku è più abituato a grandi palcoscenici, ha un’esperienza internazionale consolidata. Per il Milan di oggi, forse Lukaku è più adatto“.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG