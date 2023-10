Calendario Juve Primavera, anticipi e posticipi fino all’undicesima giornata di campionato: quando giocano i bianconeri

La Lega Calcio ha condiviso le date di anticipi e posticipi dall’ottava all’undicesima giornata del campionato Primavera.

Juve Primavera in campo sabato 28 ottobre alla 13 contro la Fiorentina, per poi volare a Roma il 5 novembre per il match fissato alle 10.45 con i giallorossi. Alla decima, sabato 11 novembre, arriverà a Vinovo l’Atalanta con calcio d’inizio sempre alle 13, con la trasferta in casa della Sampdoria domenica 26 novembre alle 11.00.

