Andrea Dossena, allenatore della Pro Vercelli, ha parlato dopo la pesante sconfitta subita contro la Juventus Next Gen

Andrea Dossena ha così parlato in conferenza stampa dopo la sconfitta per 5-1 in Pro Vercelli-Juventus Next Gen.

SCONFITTA – «C’erano tanti ragazzi all’esordio, la differenza di qualità era tanta e lo sapevo. La Coppa non era un obiettivo, volevo solo avere qualche risposta interessante dai giovani che ho avuto. Il risultato non lo prendo in considerazione, la partita non ci interessava».

MUSTACCHIO E PETRELLA – «Sapevo che entrambi avevano una ventina di minuti nella gambe. Li ho visti pimpanti, brillanti e vogliosi di fare. Buoni segnali in vista del Vicenza».

GARA COL VICENZA – «Abbiamo diviso le squadre per farle lavorare per le due partite. Domani ci sarà lavoro differenziato ancora, da venerdì assembleremo il gruppo. Va preparata bene, venderemo cara la pella in casa nostra».

