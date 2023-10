Caso Ronaldo, Giovanni Capuano avverte la Juve per il prossimo futuro: ecco cosa ha detto il giornalista in merito

Giovanni Capuano, a TV Play, ha così parlato della causa intentata da Ronaldo verso la Juve.

LE PAROLE – «L’arbitrato è la soluzione migliore per la Juventus, non conviene arrivare in tribunale. I conti del club sono disastrosi, a prescindere da questi 19 milioni da dare o non dare alla Juventus. Ai bianconeri servirà più di una estate per rivedere equilibrio nei conti. E’ fondamentale in tal senso rientrare presto tra le prime quattro».

