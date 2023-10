Paolo Condò, a Sky Sport, ha così parlato di Maurizio Sarri e delle tante critiche che si è attirato ultimamente.

LE PAROLE – «Io ritengo Sarri un allenatore eccellente. Quando ha avuto squadre per vincere, come al Chelsea e alla Juventus, poi l’ha fatto, così come ha giocato bene con squadre pensate per quello. Però si è cucito addosso questa etichetta da vecchio zio brontolone e sembra quindi non andargli bene nulla».

