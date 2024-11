Arrivano aggiornamenti sulle condizioni del turco, o meglio sulle sue possibilità di prendere parte alla prossima partita dei nerazzurri. Nel cuore dei tifosi dell’Inter e degli appassionati di calcio, l’attesa è tutta sulle condizioni di Hakan Calhanoglu, il centrocampista il cui apporto è cruciale per la squadra nerazzurra. Recentemente, durante gli impegni con la Nazionale turca, il regista ha accusato un infortunio che ha suscitato preoccupazioni riguardo la sua disponibilità per le prossime partite dei nerazzurri, in particolare per l’imminente sfida contro l’Hellas Verona guidato da Paolo Zanetti. Le informazioni raccolte da Sky Sport ci danno un quadro più chiaro della situazione. Un infortunio preoccupante Hakan Calhanoglu ha recentemente subìto un infortunio mentre era impegnato con la sua Nazionale. Questo evento ha subito attirato l’attenzione dell’Inter e dei suoi tifosi, ansiosi di comprendere la gravità del problema. La necessità di valutare accuratamente le sue condizioni tramite esami specifici è sintomo […]

